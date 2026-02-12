VMS vise l’exportation de ses motos vers le marché africain

Le fabricant algérien de motos VMS, fondé en 2014 à Béjaïa, ambitionne d’exporter ses produits vers l’Afrique.

Présente au salon Mechanica Algérie organisé du 10 au 12 février à Oran, l’entreprise met en avant son savoir-faire industriel et ses capacités de production.

Initialement tournée vers l’assemblage de pièces importées, VMS a opéré un virage stratégique dès 2018 en se lançant dans la fabrication et l’intégration locale. Elle dispose aujourd’hui de plusieurs usines à Bouira, Oued Ghir, Toudja et Bouthagouth, spécialisées dans la production de châssis, scooters et motos, renforçant ainsi sa position pour conquérir de nouveaux marchés africains.