Transport gratuit à Alger pour faciliter la participation aux élections

L’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé la gratuité de l’ensemble de ses lignes de transport pour la journée du jeudi 2 juillet.

Cette mesure, prise sur instruction du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, vise à faciliter les déplacements des citoyens vers les centres de vote afin de leur permettre d’accomplir leur devoir électoral dans le cadre des élections législatives prévues ce jour-là.

L’ETUSA a indiqué avoir mobilisé l’ensemble de ses équipes opérationnelles afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau et de répondre aux besoins de transport tout au long de cette journée électorale.