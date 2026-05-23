Fiat Grizzly : le nouveau SUV de Fiat prêt à concurrencer le Dacia Duster

Fiat Grizzly a été officiellement dévoilé par Stellantis lors de sa conférence stratégique.

Ce nouveau SUV compact familial sera proposé en deux versions : une silhouette classique et une déclinaison « Fastback » au style coupé.



Basé sur la même plateforme que les Citroën C3 Aircross et Opel Frontera, le Grizzly vise directement le Dacia Duster avec des motorisations essence, hybride légère et 100 % électrique.



Le prix de la Fiat Grizzly démarre à partir de 20 000 €, 24,000 $, 17,000 £. Il sera par ailleurs présenté officiellement au public lors du prochain Mondial de l’Automobile de Paris.