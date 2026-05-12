Tirsam lance ses camions 8 tonnes à 5 800 000 DA TTC avec livraison immédiate

Tirsam a annoncé la commercialisation de ses nouveaux camions d’une capacité de 8 tonnes (PTAC), destinés à répondre aux besoins des professionnels. Proposés au prix de 5 800 000 TTC, ces véhicules sont disponibles avec livraison immédiate.

Équipés d’un moteur Cummins, ces camions se distinguent par leurs performances élevées, leur faible consommation de carburant ainsi que leur confort d’utilisation. Ils disposent notamment d’un système de climatisation et d’une cabine intérieure pensée pour offrir de meilleures conditions de conduite.

Côté sécurité et robustesse, ces véhicules intègrent plusieurs équipements techniques, dont un système de freinage à air, une direction assistée, un châssis renforcé ainsi qu’une suspension améliorée garantissant une meilleure stabilité sur route.

Les camions sont également dotés d’un tableau de bord moderne et d’une caméra d’aide à la conduite, renforçant ainsi la sécurité et la facilité de manœuvre.

Avec cette nouvelle offre, Tirsam mise sur une solution alliant fiabilité, performance et technologies modernes, spécialement conçue pour accompagner les besoins des professionnels dans leurs activités quotidiennes.