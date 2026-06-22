Tirsam lance le nouveau bus « CO-STAR » équipé de technologies avancées et disponible en livraison immédiate

Le groupe Tirsam propose son nouveau bus « CO-STAR » d’une capacité de 30 places, équipé d’un ensemble de technologies modernes destinées à améliorer le confort et la sécurité des passagers et des conducteurs, avec une disponibilité en livraison immédiate.

Le groupe a précisé que ce nouveau bus combine hautes performances et équipements technologiques avancés, garantissant une expérience de transport moderne répondant aux exigences de sécurité et de confort, aussi bien pour les trajets réguliers que pour les différents services de transport.

Le bus « CO-STAR » dispose d’un système de climatisation haute performance, de caméras de surveillance à 360 degrés renforçant la sécurité, ainsi que d’un écran de télévision de 19 pouces équipé d’un disque dur et d’un système radio pour assurer des divertissements pendant les trajets.

Il est également doté de sièges en cuir haut de gamme, d’airbags pour améliorer la protection, ainsi que de ports USB pour la recharge des appareils électroniques, garantissant ainsi un plus grand confort aux passagers durant leurs déplacements.

Parmi les équipements techniques, on retrouve un système intelligent de détection du comportement du conducteur et d’aide à la conduite sécurisée, renforçant les mesures de prévention et de sécurité routière.

Le groupe Tirsam a affirmé que le bus « CO-STAR » représente une solution moderne dans le domaine du transport, alliant qualité, confort et sécurité, tout en exploitant les dernières technologies disponibles dans ce secteur.

Le groupe décrit ce bus comme performant, confortable et doté des technologies les plus récentes, offrant des niveaux avancés de sécurité et de confort à tous les passagers, avec des performances adaptées aux différents besoins du transport professionnel.