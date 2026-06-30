Fiat Grande Panda : Stellantis Algérie annonce un lancement imminent après l’obtention de la certification qualité

Le président-directeur général de Stellantis Algérie, Raoui Beji, a annoncé le lancement imminent de la très attendue Fiat Grande Panda sur le marché algérien. Selon lui, toutes les conditions sont désormais réunies pour entamer sa commercialisation dans les prochains jours.

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée à Alger pour présenter la stratégie de Stellantis Algérie à l’horizon 2030, le responsable a expliqué que le retard enregistré dans le lancement du véhicule était lié au processus de certification qualité.

La Fiat Grande Panda produite en Algérie a en effet obtenu la certification qualité internationale du groupe Stellantis, après l’intégration de plusieurs composants fabriqués localement. Elle devient ainsi le premier véhicule assemblé en Algérie à recevoir cette homologation internationale, une étape essentielle avant sa mise sur le marché.

Raoui Beji a précisé que les lignes de production ont été accélérées afin de répondre à la forte demande des clients algériens. L’arrivée de la Grande Panda devrait ainsi renforcer l’offre de Fiat en Algérie et accompagner le développement de l’industrie automobile nationale, tout en valorisant l’intégration locale et le savoir-faire industriel algérien.