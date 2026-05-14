Opel dévoile la Corsa GSE 2026, sa sportive électrique de 281 ch

Opel a présenté la nouvelle Opel Corsa GSE, une version sportive 100 % électrique au design plus agressif et aux performances inédites.

Dotée d’un moteur de 281 chevaux et d’un couple de 345 Nm, elle abat le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes pour une vitesse maximale de 180 km/h, devenant ainsi la Corsa la plus puissante jamais produite.

Elle embarque une batterie de 54 kWh, trois modes de conduite, un châssis sport abaissé, des amortisseurs spécifiques, un différentiel Torsen et un freinage haute performance.

À l’intérieur, Opel mise sur une ambiance sportive et technologique avec sièges en Alcantara, volant spécifique, connectivité avancée et recharge bidirectionnelle (V2L).

La Corsa GSE sera présentée au public lors du Mondial de l’Auto à Paris avant une commercialisation prévue à l’automne 2026.