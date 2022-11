Alfa Romeo dévoile le restylage des Giulia et Stelvio

Le luxueux constructeur automobile du groupe Stellantis lève le voile sur le restylage de ses Alfa Romeo Giulia et Stelvio. Comme chaque restylage la carrosserie n’évolue que de très peu, mais des changements sont présents.

Lancé respectivement en 2015 et 2017, les Alfa Romeo Giulia et Stelvio passent par la case restylage. Il s’agit d’un important restylage dont le but est de faire garder l’intérêt auprès des clients.

Coté carrosseries, les deux modèles restent pratiquement identiques que les précédentes moutures. Esthétiquement, les peu de changements à signaler sont l’intérieur des optiques avec un regard bien plus intense. On retrouve coté habitacle, un nouveau combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces.

Sous le capot, on retrouve trois moteurs sur ces deux modèles à savoir : deux blocs diesel de 160 et 210 chevaux ainsi qu’un groupe motopropulseur essence de 280 chevaux.