Chute d’un bus dans l’Oued El Harrach : 18 morts et 9 blessés

Le drame survenu vendredi à Alger s’est alourdi : la chute d’un bus de transport de voyageurs dans l’Oued El Harrach, après un dérapage depuis un pont, a fait 18 morts et 9 blessés, selon un nouveau bilan communiqué par le commandant Nassim Bernaoui, sous-directeur des statistiques et de l’information à la Direction générale de la Protection civile.

Parmi les blessés, deux se trouvent dans un état critique. Ils ont reçu les premiers soins sur place avant d’être évacués vers l’hôpital local. Les dépouilles des victimes décédées ont également été transférées vers la morgue du même établissement.

Les unités de la Protection civile sont intervenues à 17h46 pour porter assistance aux victimes. Les opérations de secours se poursuivent toujours afin de s’assurer qu’aucune autre personne ne se trouve encore coincée.