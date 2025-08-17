Chute d’un bus dans l’Oued El Harrach: Retrait des bus vétustes du parc national

Sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, il a été décidé de retirer, dans un délai maximum de six (6) mois, tous les bus de transport de voyageurs vétustes dont la durée de service dépasse 30 ans. L’annonce a été faite samedi par le ministère des Transports dans un communiqué.

Selon la même source, « les propriétaires de bus concernés disposent d’un délai de six mois pour remplacer leurs véhicules par de nouveaux modèles ».

Le ministère a également affirmé son engagement à accompagner cette opération, en mettant à disposition toutes les facilités nécessaires afin de garantir son bon déroulement, sans entraves et dans le strict respect des délais impartis.