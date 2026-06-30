Assurance automobile : la CRMA d’Alger instaure l’indemnisation immédiate des sinistrés

La Caisse Régionale de Mutualité Agricole (CRMA) d’Alger a lancé un nouveau service baptisé « PV Minute », permettant aux assurés d’être indemnisés le jour même de la déclaration de leur sinistre, sous réserve que leur dossier remplisse les conditions requises.

Déjà expérimentée avec succès au niveau de la CRMA d’Oran, cette procédure sera progressivement étendue à l’ensemble des caisses régionales et des bureaux locaux de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) à travers le pays.

Afin d’assurer un traitement rapide des dossiers, la CRMA d’Alger a renforcé ses moyens organisationnels et techniques, réduisant ainsi considérablement les délais d’indemnisation.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de modernisation engagée par la CNMA, qui repose notamment sur la digitalisation de ses services, l’amélioration de la gestion des sinistres et le développement de prestations innovantes au profit de ses assurés.

La CNMA rappelle également son engagement dans la campagne nationale de prévention des accidents de la circulation, organisée du 20 juin au 31 août.

En 2025, la branche automobile de la CNMA a enregistré une croissance de 11 %, avec un montant total d’indemnisations atteignant 6,7 milliards de dinars, confirmant le poids stratégique de cette activité au sein de la mutuelle.