Industrie automobile : des entreprises allemandes explorent des partenariats en Algérie

Une délégation de six entreprises allemandes spécialisées dans l’industrie automobile effectue une mission en Algérie du 28 juin au 3 juillet 2026 afin d’identifier des opportunités de partenariat industriel et de fabrication locale.

Organisée dans le cadre d’un programme du ministère fédéral allemand de l’Économie, cette mission comprend des conférences, des rencontres B2B et des visites destinées à favoriser le transfert de technologies, le développement de la sous-traitance et le renforcement des compétences des fournisseurs algériens.

Au-delà de l’automobile, cette coopération pourrait s’étendre à d’autres secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l’hydrogène vert, le traitement de l’eau, les technologies médicales, les transports et l’ingénierie.