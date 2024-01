Assurance automobile : La GAM Assurances signe un partenariat avec Burgan International (DFSK)

Burgan International, le représentant officiel de la marque automobile DFSK en Algérie, a récemment annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique avec GAM Assurances.

Conformément aux termes de cet accord, la GAM Assurances établira ses bureaux au sein des showrooms de DFSK, renforçant ainsi sa présence directe dans l’environnement automobile. La signature de ce contrat de partenariat avec le représentant algérien de la marque chinoise témoigne de la volonté de GAM Assurances de développer ses services au sein du marché automobile en pleine croissance.

Ce partenariat vise à offrir aux clients de DFSK des solutions d’assurance sur mesure, répondant spécifiquement à leurs besoins, et ce, à des tarifs avantageux. Les deux entités s’engagent ainsi à fournir une gamme complète de produits d’assurance automobile, renforçant la confiance des clients dans leurs choix de véhicules DFSK.

Il est important de souligner que DFSK Algérie propose une gamme étendue de véhicules utilitaires et touristiques, avec des prix débutant à partir de 1 600 000 Dinars.

Voici la liste complète des modèles DFSK disponibles en Algérie, accompagnée de leurs prix respectifs.



* Mini truck K10 simple cabine : 1 620 000 Dinars TTC

* Mini truck K10 double cabine : 1 900 000 Dinars TTC

* Mini truck C31 simple cabine : 1 920 000 Dinars TTC

* Mini truck C32 double cabine : 2 170 000 Dinars TTC

* Mini truck C35 van : 2 120 000 Dinars TTC

* Pick Up P02S : 3 920 000 Dinars TTC

* Minibus C37 6- 09 places : 2 370 000 Dinars TTC

* Minibus K07S – 07 places : 2 000 000 Dinars TTC

* Mini Truck K01S Frigo : 2 170 000 Dinars TTC

* Mini Truck Van K05S : 1 870 000 Dinars TTC



* Glory 500 : 2 880 000 Dinars TTC

* Glory 560 : 2 990 000 Dinars TTC

* Glory 580 : 3 090 000 Dinars TTC

* Glory 600 : 3 750 000 Dinars TTC

* IX5 : 3 680 000 Dinars TTC



Par ailleurs, Burgan International propose en option sur certains de ses modèles, la peinture métallisée à 10 000 DA de plus et la climatisation pour 30 000 DA.