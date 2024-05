Aston Martin prépare l’arrivée de la nouvelle Vanquish avec un V12 sous le capot

Le constructeur britannique prépare l’arrivée de son futur bolide qui devrait faire revivre l’appellation Aston Martin Vanquish. Ce dernier sera le successeur de l’actuel DBS et arborera un bloc V12 biturbo annoncé à plus de 800 chevaux.

Après le lancement de la nouvelle DB12, et le restylage de la Vantage et le DBX, le constructeur anglais Aston Martin, prépare le successeur du DBS. Cette dernière se distinguera la continuité du bloc V12 suralimenté. Selon les premières rumeurs, cette hypercar dépassera les 800 ch de puissance.

Le futur successeur de la DBS devrait ressusciter l’appellation Vanquinsh, et reprendra la plateforme de la DB12 avec des géométries de suspensions et des réglages plus extrêmes pour en augmenter les aptitudes dynamiques. Avec ce bolide, Aston Martin compte ainsi perpétuer la tradition de sportives de haute volée mues par un V12 sous le capot.