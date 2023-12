Automobile Algérie : la marque DF Joyear officialise ses modèles importés

Le marché automobile algérien accueille la nouvelle marque « DF Joyear », avec l’arrivée des premières voitures, de quoi donner une idée sur la robustesse de cette marque en attendant l’arrivée de lots de véhicules.

La marque DF Joyear a officiellement reçu l’approbation finale pour importer ses véhicules en Algérie, de quoi préparer la présence officielle de la marque sur le sol algérien. Les premières images dévoilent les modèles T5 Evo et S50, équipés du moteur 1.5 litre MIVEC Mitsubishi développant 197 CV, ainsi que des motorisations hybrides.

Le constructeur chinois a lancé dans la foulée de son approbation sa campagne promotionnelle, en dévoilant ses modèles qui seront commercialisés sur le marché algérien, de quoi faire sensation auprès des amateurs algériens de voitures.

On retrouve ainsi le modèle T5 Evo 2023, modèle dévoilé initialement comme version sportive du modèle compact polyvalent Forthing T5, qui a fait ses débuts en Chine en 2020. On retrouve également le modèle M4 U-Tour qui se distingue par son élégance et son innovation.