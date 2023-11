Automobile Algérie : la marque Suzuki revient sur le marché

La marque japonaise Suzuki va faire son grand retour sur le marché automobile algérien, avec une annonce qui devrait être faite dès la semaine prochaine, ce qui impactera encore davantage l’industrie automobile algérienne.

Nouveau coup de tonnerre sur le marché automobile algérien, avec l’arrivée très prochaine du constructeur nippon Suzuki. La marque aimée par une partie des consommateurs algériens, devrait officialiser son retour dès la semaine prochaine selon plusieurs sources au sein du groupe Elsecom, distributeur officiel de la marque en Algérie.

La marque japonaise est réputée pour la fiabilité et la robustesse de ses véhicules, et permettra ainsi aux clients algériens de disposer d’autres alternatives aux constructeurs européens et chinois qui ont reçu les agréments nécessaires pour l’importation de véhicules neufs et l’installation d’une usine de montage en Algérie.

Le marché automobile algérien ne devrait pas en rester là puisque d’autres marques vont également arriver prochainement. Selon le directeur central du ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, M. Mokdad Agoun, le ministère a délivré 38 accréditations finales à divers acteurs économiques dans le domaine de l’industrie mécanique dont 12 exclusivement dédiées aux véhicules utilitaires.