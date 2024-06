Automobile : un salon des véhicules thermiques, électriques et hybrides à partir de lundi

Le Centre des conventions « Mohamed Benahmed » d’Oran accueillera la première édition du Salon des véhicules électriques, thermiques et hybrides du 24 au 29 juin en cours, a-t-on appris, jeudi, auprès des organisateurs.

Une vingtaine d’exposants, dont des constructeurs locaux, notamment des véhicules lourds, participent à ce salon organisé à l’initiative de la société « Sarl Moca Com », spécialisée dans l’organisation de manifestations et d’expositions, a indiqué à l’APS le directeur de la manifestation, Mourad Chiboub.

Selon le même intervenant, cette manifestation économique constitue un espace important pour les investisseurs et chercheurs dans le domaine de l’industrie automobile, notant que le secteur de l’automobile enregistre une réorganisation et structuration, avec le retour des marques commerciales mondiales sur le marché algérien à la faveur des efforts de l’Etat dans ce domaine.

Il est prévu de dévoiler le premier prototype du véhicule électrique fabriqué localement à 100%, souligne-t-on.

Lors du salon, les spécialistes à la recherche de solutions de transport, de chargement et de maintenance découvriront toutes les entreprises leaders dans le domaine de la fabrication de véhicules poids lourds, utilitaires et tout terrain, ainsi que des producteurs de lubrifiants et de pièces détachées.