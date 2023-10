Bugatti lance sa deuxième collection de lunettes de soleil

Le spécialiste des bolides automobiles Bugatti, lance sa nouvelle collection de lunettes de soleil, très tape à l’œil. Composée de cinq modèles de lunettes uniques destinées aux personnes riches.

La première paire est la plus fascinante de toutes, avec des verres carrés traditionnels qui semblent banals, mais en regardant de plus près, on découvre une visière rabattable qui révèle une minuscule grille en fer à cheval juste au-dessus de l’arête du nez, avec le logo « BUGATTI », bien en évidence.

La deuxième paire de lunettes noires, est plus subtile, avec sa forme carrée minuscule grille en fer à cheval juste au-dessus de l’arête du nez, avec le logo. Il existe deux options de mouture dorée, l’une avec un design effilé et une autre paire de lunettes ressemblant à celle d’Harry Potter. Enfin une troisième paire noire a une forme arrondie unique avec des touches de couleur dorée.

La collection de ces lunettes est présentée pour la première fois au SILMO à Paris. Si les prix de cette Collection 2 n’ont pas été révélés, ceux de la première collection varient entre 1295 à 15 000 dollars selon les paires.