Burgan International : Voici les tarifs des modèles DFSK en Algérie

La marque DFSK fait son entrée sur le marché algérien avec des ambitions de devenir un acteur majeur. Cette nouvelle dynamique introduit une variété de modèles, incluant des véhicules utilitaires, des voitures particulières et des bus.

L’importateur Burgan International, représentant officiel de la marque DFSK en Algérie, a entamé la mise en place de son offre commerciale sur le marché local. Selon nos sources, les clients ayant consulté les agents distributeurs ont désormais accès à la gamme complète des véhicules qui seront disponibles en Algérie, ainsi que leurs tarifs respectifs. Cette annonce promet d’apporter de la diversité et de la compétitivité sur le marché automobile algérien.

La gamme DFSK en Algérie inclut un modèle du segment des SUV, des Mini Trucks à simple et double cabine, ainsi que des Mini Bus, avec des options adaptées aux besoins divers des consommateurs.

Le modèle C31 de la gamme Mini Truck simple cabine, équipé d’un moteur essence 1.5 litre développant 74 chevaux, sera disponible à partir de 1 610 000 dinars. Il offre une capacité de charge utile de 1 215 kg. Pour ceux recherchant une version double cabine, le DFSK C32 sera proposé au prix de 1 890 000 dinars.

Dans la catégorie des Mini Bus, deux modèles sont proposés. Le DFSK K07S, avec 7 places et un moteur 4 cylindres de 1.0 litre développant 43 chevaux, sera vendu à 1 990 000 dinars. Le modèle 9 places, équipé d’un moteur essence de 1.5 litre et développant 74 chevaux, sera disponible au tarif de 2 360 000 dinars.



Dans le cadre du lancement de DFSK en Algérie, la gamme de véhicules touristiques commence avec un modèle phare, le SUV Glory. Équipé d’un moteur essence de 1.5 litre développant 101 chevaux, ce SUV sera proposé à partir de 2 870 000 dinars. Ce modèle offre aux consommateurs une option séduisante pour explorer les routes algériennes avec style et performance.