CES 2020: LG et Luxoft annoncent leur partenariat pour développer WebOS Auto

Le CES 2020 qui s’est tenu du 07 au 10 janvier 2020 à Las Vegas a été bénéfique pour les participants. LG Electronics et Luxoft y sont le meilleur exemple puisqu’ils ont conclu un accord pour développer et faire progresser conjointement la plate-forme webOS Auto.

La nouvelle entreprise sera basée à Santa Clara, en Californie, et entrera en service au premier trimestre 2020, date à laquelle l’équipe de direction sera annoncée. Grâce à la nouvelle société, LG et Luxoft feront progresser le déploiement du cockpit numérique prêt à la production, de l’info-divertissement embarqué, du divertissement aux places arrière (RSE) et des systèmes de guidage basés sur la plate-forme webOS Auto et le rendront disponible pour les constructeurs automobiles, les opérateurs de flottes et les prestataires de services de mobilité partagée. « Grâce à cette joint-venture avec Luxoft, nous visons à renforcer la plate-forme IVI automobile de LG et à accélérer l’arrivée des véhicules connectés en tirant parti des technologies », a déclaré Dr Park, Président et Directeur de la technologie chez LG. « Nous continuerons à faire évoluer l’écosystème de webOS Auto en fournissant une large gamme de services avec une liste croissante de sociétés partenaires. » a-t-il ajouté.

La plate-forme webOS Auto de LG fournit des caractéristiques et des fonctionnalités et intègre tous les composants essentiels tels que le traitement multimédia, le contrôle multi-affichage, la connectivité, la sécurité, offrant, ainsi, un confort et une commodité améliorés aux passagers et aux conducteurs. La nouvelle société tirera parti du réseau mondial de livraison à grande échelle de Luxoft.

À ce jour, webOS de LG est présent dans plus de 70 millions de téléviseurs intelligents dans les foyers du monde entier, révolutionnant la notion du salon avec la meilleure expérience utilisateur de l’industrie de la télévision. Avec webOS Auto qui crée un écosystème de services intelligents et de services de streaming de contenu des leaders du marché, LG étend son expertise en offrant une expérience unique de qualité grand public dans les véhicules.