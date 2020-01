Jeep lance la série spéciale Quiksilver Winter Edition sur le Renegade

Le constructeur américain lance sa nouvelle série spéciale « Quiksilver Winter Edition » sur son Jeep Renegade. Au menu, le SUV adopte un look distinctif et fait le plein d’équipements.

Après la série spéciale Quiksilver édition lancée au printemps dernier en partenariat avec la marque australienne de sports de glisse, Jeep récidive en cette saison de pluies en lançant toujours en partenariat avec Quicksilver une série spéciale sur son SUV Renegade. Cette édition spéciale est destinée aux amateurs de sports d’hiver.

Ce Jeep Renegade Quiksilver Winter Edition se distingue par quelques éléments extérieurs propre à lui à l’instar d’une calandre noire aux ouïes cerclées de chrome, des vitres arrière sur-teintées, de nouvelles jantes alliage de 16 pouces, un sticker de capot noir et un badge « Quiksilver Edition » en alu brossé installé sur le montant central. De nouvelles teintes en option sont également de la partie.

Cette série spéciale fait également le plein d’équipements en embarquant entre autre des capteurs de pluie et de luminosité, l’ouverture et le démarrage sans clé, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, des radars de recul, un régulateur et limiteur de vitesse intelligent et la climatisation automatique bizone.