Chery Algérie nouveau sponsor de la FAF

La fédération algérienne de Football (FAF), vient de signer un contrat de sponsoring avec la marque automobile Chery, qui a fait son grand retour sur un marché algérien, en pleine relance.

Dans sa stratégie, de renflouer les caisses de la fédération algérienne de football, le nouveau président de la FAF, Walid Sadi s’offre un nouveau sponsor. Après avoir acquis la société étatique de services portuaires (Groupe Serport), c’est autour de la marque automobile Chery de signer un contrat avec la FAF.

« La fédération algérienne de football (FAF) et la SARL AUTO LEADER COMPANY, représentant exclusif de la marque « CHERY Automobile » en Algérie ont signé ce mardi matin une convention de partenariat pour la période 2024-2027. Et ce, en présence du président de la fédération algérienne de football, M.Walid Sadi et du président directeur général du représentant de la marque chinoise en Algérie, M. Aymen Cheriet ». A ainsi déclaré la fédération sur son site officiel.

Dans la foulée de la signature du contrat de sponsoring, Walid Sadi s’est félicité de cet important contrat, et a annoncé que cette collaboration marque l’ouverture de la FAF sur toute opportunité de partenariats.