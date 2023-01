Chute de neige à Constantine: des perturbations sur plusieurs axes routiers

Les premières chutes de neige enregistrées jeudi-matin, dans la wilaya de Constantine, ont perturbé le trafic automobile à travers certains axes routiers, notamment sur les hauteurs, ont indiqué à l’APS la Direction des Travaux publics (DTP).

Il s’agit ainsi de la route nationale (RN) 79 reliant entre les wilayas de Constantine et de Batna dans son segment entre la localité de Guettar El Aich et les quatre chemins dans la commune d’El Khroub, le chemin de wilaya (CW) 6 entre la commune de Zighoud Youcef (Nord de Constantine) et celle de Beni Oulbane située aux limites avec la wilaya de Skikda en plus du contournement de Djebal Ouahch sur l’autoroute Est Ouest, a précisé un chef de bureau au service d’entretien et d’exploitation à la DTP, Brahim Lakroum.

L’intervention rapide des services de la DTP a permis de maîtriser la situation à travers le déneigement des routes et le dégagement des chaussées, a ajouté M. Lakroum.

Des moyens matériels et humains dont deux (2) chargeurs, quatre (4) rétro-chargeurs, six (6) chasse-neiges en plus de six (6) camions d’intervention et 80 agents relevant des subdivisions du secteur des Travaux publics, ont été mobilisés pour cette opération.

Depuis le début de la saison hivernale, une cellule a été mise en place dans la wilaya de Constantine, composée des services des Travaux publics, de l’Energie, de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale, entre autres pour gérer les perturbations dues aux intempéries, selon la DTP de Constantine. (APS)