Dédoublement de la route Khenchela-Batna: un projet d’une grande importance

Le projet de dédoublement de la route nationale (RN) n 88, sur un segment de 14 km entre la commune de Kaïs (Khenchela) et les limites administratives de la wilaya de Batna, a été mis en service jeudi.

Ce tronçon, dont la cérémonie de mise en service a été présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui effectue une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Khenchela, revêt une grande importance, dès lors qu’il permet de rallier rapidement la wilaya de Batna et d’accéder ensuite à l’autoroute Est-ouest.

Lancé fin 2021, ce projet avait été confié à trois entreprises publiques qui ont pu surmonter, avec l’appui des autorités locales, les difficultés auxquelles elles ont été confrontées en raison notamment de la nécessité de déplacer des réseaux divers situés sur le tracé.

Il convient de noter que dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République, la wilaya de Khenchela a bénéficié de 9 projets inscrits à l’indicatif du secteur des travaux publics pour une enveloppe globale de 7,250 milliards de dinars.

Sept (7) parmi ces projets ont été mis en service, tandis que les taux d’avancement des deux projets restants oscillent entre 70 et 80 pour cent.

La réalisation de ces projets (dédoublement de routes nationales, réalisation de voies de contournement et d’ouvrages d’art, modernisation et réhabilitation de certains chemins de wilaya) a permis d’ouvrir de nouveaux horizons pour l’économie locale et de fluidifier la circulation automobile, outre l’élimination des nombreux « points noirs » qui parsemaient le réseau routier.