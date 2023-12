Dongfeng : Algerian Automotive Counter prévoit le lancement d’une gamme de trente modèles

Le marché automobile en Algérie se prépare à une année prometteuse avec l’arrivée imminente de plusieurs autres marques, laissant entrevoir une reprise marquée pour l’année 2024. Parmi ces nouvelles entrées et retours attendus, on compte le constructeur Dongfeng, un leader chinois qui fera son grand retour sur le marché algérien sous l’égide d’Algerian Automotive Counter (AAC), une filiale du Groupe Cevital.

Ce partenariat entre Dongfeng et le Groupe Cevital, deux poids lourds de l’automobile, suscite des attentes considérables. Dongfeng enregistre la vente de plus de 3 millions de véhicules par an tandis que le Groupe Cevital cumule plus de vingt ans d’expérience dans ce domaine.

AAC prévoit de lancer officiellement ses activités avec Dongfeng en début d’année 2024, sous réserve d’obtention définitive de l’agrément d’importation. Selon les responsables de AAC, la gamme Dongfeng en Algérie comprendra pas moins de 30 modèles, allant des véhicules touristiques aux Mini Trucks, en passant par les Pick-ups, les utilitaires légers (de 3.5T à 6T) et les camions poids lourds. Ce large éventail de produits positionnera Dongfeng comme la marque offrant la gamme la plus large et diversifiée du marché.

Parmi les modèles annoncés pour le marché algérien figurent la Aeolus, la Huge, la T5L, la SX5, le pick-up Rich 6 décliné en simple et double cabine, le fourgon Uvan Cargo, les camions GX-4×2-tractor et le Dongfeng Capitain disponible en plusieurs configurations, répondant ainsi aux multiples besoins des clients. AAC promet également des prix compétitifs, notamment dans le segment des Mini Trucks, avec un tarif de départ ne dépassant pas les 1 500 000 Dinars.



En ce qui concerne le réseau de distribution, AAC se montre confiant quant à l’ouverture des 28 points de vente exigés par le cahier des charges régissant l’importation automobile. Plusieurs showrooms seront inaugurés dans les semaines et mois à venir, permettant ainsi aux consommateurs d’explorer de près les modèles Dongfeng.

Un ambitieux projet se dessine également pour AAC, représentant de Dongfeng en Algérie



L’objectif pour 2024 sera de présenter aux publics les différents modèles Dongfeng tout en offrant un service après-vente de qualité, répondant aux attentes des clients. Pour atteindre ces objectifs, AAC envisage un recrutement massif, avec l’embauche de plus de 200 personnes uniquement pour la succursale principale de Oued S’Mar.

AAC ne se cantonnera pas uniquement à la vente de véhicules. Un déploiement à moyen terme est envisagé pour développer un projet industriel d’envergure. Les responsables de AAC indiquent que Dongfeng adhère pleinement à cette vision industrielle.



Voici la liste des modèles Dongfeng qui seront commercialisés en Algérie



– Aeolus Shine

– Aeolus Shine GS

– Aeolus Shine Max

– Aeolus AX7

– Aeolus Huge

– Forthing T5L

– Forthing SX5

– Rich 6 (Pick-up simple / double cabine / 4×2 / 4×4)



Gamme des camions



– Captain E 3.5T / 6T

– Captain C 9.5T / 12T / 14T

– Captain D 18T / 20T

– KR 18T / 20T

– Tracteur 4×2 VL (approche chantier) / KX (route)

– Tracteur 6×4 KC (construction) / KX (route)

– Benne KC 6×4 & 8×4