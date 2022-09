Ferrari dévoilera son premier SUV le 13 septembre prochain

Le luxueux constructeur italien annonce la date officielle de la présentation de son tout premier SUV. La levée de voile se fera le 13 septembre prochain.

A l’instar des autres marques de luxe comme Porsche et Lamborghini, Ferrari a annoncé depuis plusieurs mois, le développement d’un SUV. Ce dernier sera dévoilé très prochainement puisque la marque au cheval cabré vient d’officialiser la date de sa levée de voile.

Le Ferrari Purosangue, dont on connait déjà le style dans les grandes lignes grâce à une fuite sur la toile, sera ainsi dévoilé officiellement le 13 septembre prochain. Via une vidéo teaser, sur le son du moteur notamment, on a pu apprendre qu’il s’agira d’un bloc V12 atmosphérique sous le capot.

Pour le moment on n’en sait pas davantage sur le Purosangue mais selon les dernières rumeurs, une motorisation hybride V8 serait également proposée, ainsi qu’une variante 100 % électrique à moyen terme. Rendez-vous le 13 septembre pour découvrir le modèle.