Stellantis lance les travaux d’agrandissement de son usine Fiat à Oran

Au lendemain de la sortie de la première Fiat 500 Hybrid de son usine d’Oran, Stellantis annonce le lancement officiel des travaux d’agrandissement de son usine en Algérie.

Depuis son lancement le 19 mars 2023, Stellantis poursuit activement son expansion sur le marché algérien. Après l’inauguration de son usine d’assemblage de véhicules Fiat à Tafraoui près d’Oran en décembre dernier, où est produite notamment la Fiat 500, une version hybride de ce modèle assemblée localement a été récemment dévoilée et mise en vente le 10 mars dernier en Algérie.



Dans la continuité de cet événement, Stellantis a également annoncé le démarrage des travaux d’agrandissement de son usine Fiat à Oran. Cette annonce a été faite par Samir Cherfan, directeur général des opérations de Stellantis Moyen-Orient et Afrique, qui a souligné que le lancement de ces travaux d’extension était prévu « deux ans en avance sur le calendrier ». Cette extension vise à intégrer des ateliers de peinture et de soudage de carrosserie des voitures, augmentant ainsi le taux d’intégration, et devrait créer jusqu’à 2 000 emplois supplémentaires.



Selon le même responsable, ces travaux permettront également d’augmenter la capacité de production à 90 000 véhicules par an d’ici 2026, contre 60 000 actuellement.