Fiat Algérie lance son service de précommande par téléphone

Dans le but d’orienter et de mettre dans de meilleures conditions les futurs acquéreurs de véhicules, Fiat Algérie vient de mettre à disposition des consommateurs algériens, un service de précommande par téléphone.

Après le retour officiel, de l’importation de véhicules et de la construction automobile en Algérie, place désormais à l’encadrement de la commercialisation de véhicules. Pour orienter ses futurs clients, Fiat Algérie vient de lancer un service de précommande par téléphone.

Les potentiels clients de Fiat Algérie peuvent ainsi poser toutes les questions qu’ils souhaitent via ce service. Durant ce mois de ramadan, des horaires spéciaux pour le service ont été mis en place. Les clients peuvent joindre ce service du samedi au Jeudi de 8h30 à 18h et de 21h à 00h le soir, via le numéro suivant : 0770165165.