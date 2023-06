Fiat Algérie : petit coup de pression du président Tebboune

En marge de l’ouverture de la Foire internationale d’Alger (FIA), le président de la république Abdelmadjid Tebboune a mis un coup de pression à la marque italienne Fiat quant aux délais d’assemblages de véhicules en Algérie et leur fait une promesse.

A l’occasion de l’ouverture de la 54 éme édition de la Foire Internationale d’Alger, Abdelmadjid Tebboune invité d’honneur, a visité le pavillon de l’Italie, et a souligné l’importance de la coopération entre l’Algérie et l’Italie, et a affirmé que l’Algérie était prête à collaborer avec l’Italie dans tous les domaines d’intérêts communs.

Toutefois, l’annonce la plus marquante à été celle faite sur le stand du constructeur automobile Fiat. Le président de la république a en effet, insisté sur l’importance d’accélérer la production de véhicules Fiat e Algérie pour répondre aux besoins du marché national avec une demande croissante.

Le chef de l’état a également rassuré Fiat, en déclarant que l’Algérie était prête à surmonter les éventuels obstacles, en promettant qu’en cas de difficultés, le ministre du secteur automobile pourrait directement être contacté, voir même la présidence de la République.