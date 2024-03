Fiat El Djazair : la Fiat 500 Hybrid made in Algéria disponible à la pré-commande  

Fiat El Djazair annonce l’ouverture des pré-commandes pour la Fiat 500 Hybrid made in Algeria, assemblée au niveau de l’usine de Tafraoui à Oran.

Une étape cruciale dans l’expansion de la marque Fiat en Algérie est franchie avec l’ouverture, à partir d’aujourd’hui, des pré-commandes pour la Fiat 500 Hybrid. Elle bénéficie d’une option de financement via le crédit à la consommation, en partenariat avec les banques BNP Paribas El Djazaïr et Al Baraka Banque d’Algérie, offrant également un financement islamique.

Ce modèle emblématique est disponible en deux niveaux de finition : 500 Hybrid « CULT » et 500 Hybrid « DOLCE VITA », équipé d’un moteur essence 1.0L de 70 ch.

La Fiat 500 propose une mobilité durable et une conduite dynamique grâce à la technologie « Mild Hybrid », permettant une réduction jusqu’à 20 % de la consommation et des émissions de CO2. Avec ses 7 airbags, l’ABS et l’ESP, cette citadine suréquipée est disponible en vert Rugiada et blanc Gelato.

Fiat El Djazair indique que les pré-commandes seront ouvertes dans tout le réseau de distribution de la marque en Algérie à partir du 11 mars 2024. Les conditions, modalités et critères d’éligibilité au financement bancaire sont disponibles dans les salles d’exposition FIAT ou auprès des deux banques partenaires.

Liste des prix



* Fiat 500 Hybrid -CULT- 1.0l essence 70 ch : 2 179 000 Dinars (Sans peinture métal)

* Fiat 500 Hybrid -DOLCEVITA- 1.0l essence 70 ch : 2 359 000 Dinars (Sans peinture métal)