Fiat Uno : fin de production via la série limitée Ciao

Le constructeur italien annonce l’arrêt de la production de sa mythique Fiat Uno. Pour marquer le coup la marque a lancé une dernière série limitée à 250 exemplaires et baptisée la Ciao.

La Fiat Uno était la best-seller du constructeur italien de 1983 à 1995, et été relancée au Brésil ou elle poursuit sa carrière. Désormais, clap de fin pour la citadine qui vit ses derniers jours dans l’usine de montage de Betim.

Pour saluer sa carrière et marquer sa fin de production, Fiat a présenté une série limitée à 250 exemplaires qui porte le nom de : la Ciao. Disponible uniquement avec la teinte gris Silverstone, la Ciao reçoit un badge numéroté sur la planche de bord. Elle est reconnaissable à l’extérieur par son toit et ses coques de rétroviseurs noirs, et des protections latérales spécifiques.

Pour un marché comme le Brésil, elle se dote d’équipements très intéressants comme la climatisation, le système multimédia à écran tactile, double airbag. Sous le capot, on retrouve le bloc 1.0 Flex, dérivé des blocs Fire développant 75 ch.