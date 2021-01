Ford nomme un nouveau chef de design venu de Renault

Le constructeur américain à l’ovale bleu annonce la nomination d’un nouveau chef de design. Il s’agit d’Anthony Lo qui s’occupait jusqu’ici du design extérieur de Renault.

Le mercato du monde de l’automobile est de nouveau animé par un nouveau transfert. En effet, Ford vient d’annoncer le recrutement d’un nouveau responsable du design. Il s’agit d’Anthony Lo qui était directeur du design extérieur chez Renault et ceci depuis 2010. Une belle porte de sortie pour Anthony Lo, qui se sentait probablement éclipsé depuis les arrivées de Gilles Vidal et Alejandro Mesonero débarqués de chez Peugeot et Seat respectivement.

Anthony Lo, connait une carrière bien riche, diplômé d’un Master Design automobile au Royal College of Art de Londres, en 1987, le natif de Hong Kong a débuté sa carrière chez Lotus la même année, puis il a rejoint Audi en 1990, puis le studio design de Mercedes-Benz au Japon. Il a ensuite travaillé en Suède chez Saab avant de devenir en 2004 Directeur du Design Avancé pour les marques Opel et Saab.

Ses nouvelles fonctions seront d’être responsable du design pour les marques Ford et Lincoln, au niveau international. Il remplacera à ce poste Moray Callum qui était au service de Ford depuis 20 ans.