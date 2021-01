Volkswagen : le Project Trinity comportera trois modèles innovants

Volkswagen va développer trois modèles dans son Project Trinity annoncé comme la référence absolue de la gamme électrique du constructeur allemand. Ces futurs trois modèles intégreront largement l’intelligence artificielle que ça soit pour la conception, le fonctionnement ou la production.

Volkswagen prévoit le lancement en 2026, d’une grande berline électrique, un modèle qui préfigurera les nouvelles normes et innovations du constructeur allemand et qui sera le premier modèle du trio annoncé sur le Project Trinity. Cette dernière sera basée sur une architecture inédite mettant l’accent sur l’intelligence artificielle.

Selon le PDG du groupe Volkswagen le project Trinity va révolutionner Volkswagen et plus encore Wolfsburg, précisant qu’il s’agissait d’un « énorme défi pour notre site le plus traditionnel et le plus historique de rivaliser avec un terrain vierge à Gruenheide ». Pour sa part R. Brandstaetter patron de la marque Volkswagen a déclaré : « Nous allons démontrer que vous pouvez construire des voitures électriques innovantes de manière très efficace et économique, et pas seulement à Berlin ».