Formation automobile : Arhab et Fiat Algérie renforcent leur partenariat stratégique

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Nacima Arhab, a reçu au siège du ministère le directeur général de Fiat Algérie, Raoui Beji, dans le cadre d’une réunion consacrée au renforcement de la coopération entre les deux secteurs, notamment dans le domaine de la formation aux métiers de l’industrie automobile.

Cette rencontre de travail, tenue lundi, a permis d’examiner les moyens d’adapter davantage les programmes de formation aux besoins croissants de l’industrie automobile nationale, dans un contexte marqué par le développement du secteur mécanique en Algérie et la montée en puissance des activités de construction automobile.

Les deux parties ont notamment annoncé le lancement de l’élaboration de nouveaux programmes de formation spécialisés et innovants, conformes aux standards internationaux. Ces cursus auront pour objectif de former une main-d’œuvre qualifiée capable d’accompagner le développement de l’industrie automobile nationale et de renforcer sa compétitivité.

Les discussions ont également porté sur le renforcement de la formation pratique ainsi que sur le rapprochement entre les établissements de formation professionnelle et les entreprises industrielles. Cette démarche vise à mieux répondre aux exigences du marché du travail et à faciliter l’insertion professionnelle des diplômés.

Un intérêt particulier a été accordé au développement d’un système de formation intégré couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie automobile. Dans cette perspective, les deux parties ont souligné l’importance de créer des spécialités techniques pointues répondant aux besoins du réseau national de sous-traitance, notamment au profit des petites et moyennes entreprises actives ou souhaitant intégrer la filière de fabrication de pièces de rechange et des services industriels associés.

À l’issue de la rencontre, Nacima Arhab et Raoui Beji ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur coordination et de consolider un partenariat stratégique durable entre le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels et Fiat Algérie. L’objectif est de contribuer à l’émergence d’une industrie automobile nationale performante, soutenue par des compétences locales qualifiées et adaptées aux exigences du secteur.