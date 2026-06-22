MOTRIO renforce son ancrage industriel en Algérie à l’occasion de la FIA 2026

MOTRIO, la marque du Groupe Renault spécialisée dans les pièces de rechange multimarques, participe pour la première fois à la 57ᵉ édition de la Foire Internationale d’Alger (FIA), organisée du 22 au 27 juin 2026 au Palais des Expositions (SAFEX) des Pins Maritimes à Alger. Cette première présence à l’un des plus importants rendez-vous économiques du pays illustre la volonté de la marque de renforcer son implantation en Algérie et de soutenir le développement de l’industrie locale.

À cette occasion, MOTRIO met en avant sa gamme de pièces de rechange d’origine multimarque fabriquées localement. Lancée en 2022, cette démarche vise à accompagner le développement de l’économie nationale en s’appuyant sur un réseau de fournisseurs et de partenaires industriels algériens.

En s’inscrivant dans cette dynamique, la marque contribue à la structuration d’une véritable filière industrielle dédiée aux pièces d’entretien automobile, en cohérence avec les priorités économiques du pays.

Depuis le lancement de cette initiative, MOTRIO et ses partenaires industriels ont développé un portefeuille de près de 500 références produites en Algérie. Cette offre devrait atteindre 600 références d’ici la fin de l’année 2026, grâce notamment à l’intégration de nouvelles pièces techniques à forte valeur ajoutée, telles que les kits de distribution, les disques de frein et les mécanismes d’embrayage.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, MOTRIO a également conclu un partenariat stratégique avec l’équipementier italien LPR, l’un des leaders mondiaux de la fabrication de systèmes de freinage. Cette collaboration s’est concrétisée par la création d’une joint-venture entre LPR et l’entreprise algérienne Technocast.

Ce partenariat permettra d’assurer un transfert de savoir-faire industriel de haut niveau tout en développant une production locale de pièces d’entretien répondant aux standards internationaux de qualité, renforçant ainsi la compétitivité de la filière automobile algérienne.