Future Renault 4L : elle se dévoilera au Mondial de l’automobile dans une version concept

Le constructeur français a confirmé via son patron Luca de Meo, l’exposition au Mondial de l’Automobile, un nouveau concept qui préfigurera le retour de la Renault 4L, qui disposera d’un moteur électrique.

Renault et ses fans sont nostalgiques des mythiques modèles de la marque au point de lancer leur renouveau plusieurs années après leur arrêt de production. En effet, après la R5, le losange prépare l’arrivée d’un modèle néo-rétro inspiré de l’icône 4L.

A l’instar de la Renault 5, la 4L sera électrique et a été officialisé l’année dernière avec le nom de code 4Ever. Aujourd’hui, lors d’une rencontre avec des journalistes, le patron de la marque Luca de Meo, a dévoilé quelques éléments concernant cette future nouveauté.

On y apprend que la 4L ne sera pas l’entrée de gamme de la marque, vu qu’elle se placera au-dessus de la prochaine R5. La 4L se reposera sur la plateforme CMF-BEV de l’actuelle Clio revue pour l’électrique et qui équipera la R5 et la nouvelle Nissan Micra.

Enfin, la Renault 4L sera dévoilée en version concept à l’occasion du Mondial de l’Automobile de Paris, tandis que la version de série sera lancée en 2025.