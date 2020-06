Groupe Ival: le IVECO PERFORMER disponible au tarif de 13 280 000 DA TTC

Le groupe IVAL, représentant de la marque IVECO en Algérie, annonce la disponibilité immédiate dans l’ensemble du réseau du camion tracteur PERFORMER, proposé au prix de 13 280 000 DA TTC.

Iveco étoffe son offre de produits avec l’arrivée du camion Performer, un Tracteur (dérivé du Trakker) proposé avec une panoplie de caractéristiques inédites. En effet, c’est le seul Tracteur qui dispose d’une suspension mécanique en combinaison avec Single Réduction et pare-choc intérieur en plastique. Cet outil puissant de locomotion est animé par un moteur Cursor 13 équipé de technologie Wastegate de 420 ch, et un couple maximum de 1900 Nm, il dispose d’une sellette Jost de 2 pouces pour un poids total roulant jusqu’à 60 tonnes.

À l’intérieur, le design est optimal et calculé, avec une cabine spacieuse dotée d’une couchette, de l’air conditionné et des pare soleils externes.



Le camion IVECO Performer peut être destiné au transport générique avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux, en transport de containers, en camion-citerne pour le transport d’eau et de carburant avec capacité pouvant aller jusqu’à 50 000 litres, de benne pour le transport de machines ou en semi-remorque pour le transport de ciment.

Voici les principaux avantages qu’offre le Iveco ERFORMER



* Consommation de carburant / coûts d’exploitation réduits ;

* Pare-chocs antérieur en plastique ;

* Freins à disques antérieurs et postérieurs ;

* Réservoir de carburant de 730 Litres ;

* 6 cylindres en ligne ;

* Châssis robuste ;