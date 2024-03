Hyundai lance le restylage de la i30

Le constructeur coréen lance le restylage de sa Hyundai i30, ainsi que les deux autres versions i30 Fastaback et i30 Wagon qui reste au programme. La marque promet plus de connectivité et de confort.

Lancée en 2016, l’actuelle génération de la Hyundai i30 était déjà passée par la case restylage en 2020, et comme il n y’a pas de successeur immédiat, le constructeur coréen a choisi de prolonger la carrière du monde avec ce restylage esthétiquement subtil.

En effet, toujours disponible en version hatchback, Fastback et Wagon, la Hyundai i30 adopte de légères modifications avec de nouveaux pare-chocs, de nouvelles jantes et de nouvelles couleurs de carrosserie. La calandre est également un peu différente, avec le boitier pour les phares antibrouillards modifié. Les phares arrière sont désormais équipé de LED de série.

Coté habitacle, les changements sont également minimes, avec une peinture spéciale qui rend le tableau de bord un peu plus lisse et la console centrale s’enveloppe désormais de noir brillant. A noter également un écran de 4,2 pouces qui peut passer à 10,25 pouces en option, trois ports USB-C et des capteurs de stationnement. Sous le capot, aucune modification n’est à signaler en restant disponible avec les versions 1.0 T-GDi 120 et 1.5 TGDi-160.