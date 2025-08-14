Ford dévoile sa nouvelle plateforme universelle pour véhicules électriques

Jim Farley, PDG de Ford, a présenté une nouvelle plateforme EV universelle, qu’il qualifie de “moment Model T” moderne, en insistant sur la production locale et la création de 2 200 emplois à Louisville, ainsi qu’un investissement de 5 milliards $ aux États-Unis.

Cette architecture servira à divers types de véhicules électriques, le premier étant un pick-up attendu en 2027, vendu autour de 30 000 €, rapide comme une Mustang Turbo, plus spacieux qu’un Toyota RAV4 et doté d’une grande autonomie.

L’innovation réside surtout dans un nouveau système de production simplifié, avec trois lignes d’assemblage parallèles pour accélérer la fabrication et améliorer l’ergonomie, bien que Ford reste discret sur les détails techniques.