Importation de véhicules en Algérie : Feu vert pour Citroën

Le marché de l’automobile en Algérie accueillera de nouveau les véhicules Citroën. Le nouveau distributeur de la marque Française vient d’obtenir l’agrément pour l’importation.

Le Groupe Elsecom, nouveau distributeur de la marque Citroën en Algérie annonce par le biais de son patron, M. Abderrahmane Achaïbou avoir obtenu l’agrément pour l’importation des véhicules neufs.



Désormais, pas moins de quatre marques ont obtenu officiellement le fameux sésame, à savoir Fiat, Opel, JAC et depuis hier Citroën. Par ailleurs et selon plusieurs sources, Daewoo-Trucks, Hyundai engins, Lifan et MAN ont-elles aussi obtenu l’agrément.



Il semblerait que les choses s‘accélèrent depuis que le gouvernement à donné son quitus pour la reprise de l’activité automobile, importation de véhicules neufs et d’occasions, reprise des projets industriels, importations de la pièce de rechange…ce qui contribuera grandement à une relance rapide du marché après cinq années de blocage.



A suivre…