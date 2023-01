Importation de voitures en Algérie : voici le type des véhicules exonérés de TVA

La reprise du secteur automobile en Algérie est imminente avec le retour des importations de voitures neuves et des véhicules de moins de trois ans pour les particuliers.

Le marché automobile en Algérie connaitra une forte dynamique en 2023 avec le retour des importations et de l’industrie bien évidemment avec de nouvelles conditions. Selon les premières indications communiquées sur le journal officiel, la loi de finances de l’exercice 2023 prévoit plusieurs avantages pour les Algériens désireux d’importer des véhicules de moins de trois ans.



Des avantages fiscaux et des réductions de taxes sont au programme mais uniquement pour une catégorie de personnes. En effet et selon l’article 20, certains véhicules touristiques notamment tout terrain (4×4) seront exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), notamment les véhicules avec une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm3 avec moteur essence ou hybrides. Les 4×4 avec moteurs Diesel inférieurs ou égale à 2000 cm3 seront aussi concernés par la suppression de la TVA. Ses avantages sont réservés aux moudjahidines et aux invalides de la guerre de libération nationale résidant dans les Wilayas du grand sud.



Par ailleurs, la loi de finances 2023 réserve des avantages pour les handicapés désireux d’acheter de l’étranger une voiture de moins de trois ans. Des réductions sont annoncées pour les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie « F » et certains membres de leurs familles.

Les réductions seront sous forme d’exonération totale (0 Dinars) de taxe sur la valeur ajoutée, tous les cinq ans pour les voitures avec moteur Diesel n’excédant pas 2500 cm3. La mesure concernera aussi certains membres de leurs familles pour toute importation des voitures Essence d’une puissance n’excédant pas 2000 cm3.



Il est utile de rappeler que le gouvernement interdit au grand public l’importations de voitures avec moteur Diesel, dans la perspective de laisser place aux véhicules Hybride.