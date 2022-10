Importation des véhicules : une voiture neuve par personne tous les 5 ans !

Le nouveau cahier de charges réserve des surprises pour les Algériens à en croire l’organisation algérienne pour la protection des consommateurs (APOCE). En effet, via un post sur son compte Facebook, cette dernière indique que toute personne physique serait autorisée à acheter une voiture neuve tous les 5 ans par l’intermédiaire de concessionnaires ou de distributeurs agréés.

Une information vient d’être publié par l’organisation algérienne pour la protection des consommateurs (APOCE), à travers son président M. Mustapha Zebdi, qui indique que « Chaque personne physique ne peut acheter qu’une seule voiture neuve tous les 5 ans auprès de tous les agents ou de leurs distributeurs agréés ».



La nouvelle rapportée par M. Zebdi émane de fuites du nouveau cahier des charges des concessionnaires automobiles.



Il est utile de rappeler que le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a déclaré, tout récemment que le secteur de l’industrie automobile en Algérie connaîtra « une forte impulsion » d’ici fin 2022 ou début 2023.



Par ailleurs le 09 octobre dernier lors d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée au projet de Loi des finances (PLF-2023), le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait ordonné le fait d’autoriser les citoyens à importer les véhicules de moins de 3 ans et de présenter le cahier des charges relatif aux concessionnaires automobiles lors du prochain Conseil des ministres pour en arrêter le contenu avant la fin 2022.



Il a, également, donné des directives pour « autoriser les constructeurs automobiles étrangers à importer les véhicules pour les vendre en Algérie, parallèlement au suivi méticuleux et continu du processus de lancement d’une véritable industrie automobile en Algérie, dans les plus brefs délais ».