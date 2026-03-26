Industrie automobile : Tebboune impose une relance basée sur la production locale

Le président de la république Abdelmadjid Tebboune fixe une nouvelle stratégie pour relancer les usines automobiles fermées : mettre fin au simple assemblage et développer une véritable production locale avec une intégration industrielle réelle.

L’État privilégie désormais des partenariats stricts avec des groupes capables d’investir durablement, de créer de l’emploi et de favoriser le transfert de compétences.



L’objectif est de bâtir un écosystème industriel solide, impliquant notamment les PME, afin de reconstruire une filière automobile plus durable et moins dépendante des importations.