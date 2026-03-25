Naftal renforce son partenariat avec les chauffeurs de taxi

Naftal a engagé un dialogue avec le Syndicat national des transporteurs par taxi, aboutissant à des mesures concrètes pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs et la qualité du service.

Parmi les décisions prises figurent la signature prochaine d’un accord, la création d’une plateforme numérique pour recueillir les besoins du secteur et l’engagement de garantir un approvisionnement énergétique de qualité à des tarifs préférentiels.

Cette initiative vise à moderniser le transport public dans une logique de partenariat « gagnant-gagnant ».