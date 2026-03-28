Trafic de voitures volées : quatre arrestations au port de Marseille

Quatre ressortissants algériens ont été interpellés le 24 mars dernier au port de Marseille alors qu’ils tentaient d’embarquer vers Alger avec des véhicules volés à bord d’un ferry de Corsica Linea. Les voitures, maquillées et difficilement traçables, ont été repérées par la police aux frontières et la douane, puis saisies.

L’affaire met en lumière un trafic bien connu dans le port marseillais : des réseaux recrutent des voyageurs ordinaires pour louer des voitures en Europe, souvent en Allemagne, avant de les acheminer vers la France. Les véhicules sont ensuite modifiés (plaques changées, GPS retirés) pour passer les contrôles et être exportés vers l’Algérie.

Alertées par des disparitions fréquentes de voitures, notamment dans les agences de location, les autorités intensifient leur surveillance face à ce phénomène en hausse.