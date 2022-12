Industrie militaire: livraison de 384 véhicules SNVI et Mercedes Benz fabriqués localement

Un total de 384 véhicules entre poids lourds et bus de transport public, fabriqués localement, de marques SNVI (Société nationale des véhicules industrielles) et « Mercedes-Benz », dédiés au transport du personnel et des marchandises, ont été livrés au profit de la Direction centrale du Matériel au ministère de la Défense nationale et d’administrations et entreprises nationales publiques et privées.

Ces véhicules et camions, à savoir 117 véhicules de marque SNVI et 267 modèle « Mercedes Benz » ont été livrés au siège de la Société algérienne pour la production de poids lourds de marque Mercedes Benz (SAPPL-MB) à Rouiba (Alger), fabriqués par l’Etablissement national pour le développement de l’industrie automobile de la 2e région militaire, sous la supervision de la Direction des fabrications militaires relevant du ministère de la Défense nationale.

Cette nouvelle opération vient compléter les précédentes livraisons de véhicules multifonctions, en sus de démontrer la capacité de cette société à satisfaire les commandes de ses clients avec des produits de qualité répondant aux normes internationales, en plus du respect « rigoureux » des délais de livraison.

Lors de la cérémonie de signature des procès-verbaux de réception, le représentant de la Direction centrale du matériel au MDN, le Colonel Mohamed Tarek Chiboub a affirmé que l’acquisition de ces camions intervenait « en application des instructions du Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha », soulignant qu’à l’instar des livraisons précédentes, la Direction centrale du matériel du MDN représentant le MDN lors de cette opération réceptionnera un quota de 203 véhicules multifonctions, l’objectif étant de renforcer les capacités opérationnelles et logistiques des différentes unités du Corps de Bataille ».

Pour sa part, le directeur du budget, de la comptabilité et du patrimoine à la wilaya d’Alger, Ahmed Bouahmed a souligné que les véhicules réceptionnés par son établissement « sont dédiés à la prise en charge du service public en termes d’hygiène et de collecte des déchets ménagers », ajoutant que l’accent a été mis lors des deux marchés conclus entre l’Etablissement national pour le développement de l’industrie automobile (dont relèvent la SNVI-Algerian motors services-Mercedes-Benz-AMS-MB) sur ce volet pour « améliorer le cadre de vie du citoyen et le service public ».

Il a expliqué que cette opération de réception constituait « le premier quota dans le cadre des deux transactions conclues avec les deux entreprises, dont le montant total est de 12 milliards de DA, 81 véhicules de différents types ayant été réceptionnés et seront livrés aux établissements publics de wilayas en charge du transport des déchets ménagers ».

Selon le même responsable, les produits de ces deux entreprises ont été choisis en raison de leur « haute qualité et efficacité », ce qui garantit « une valeur ajoutée pour la wilaya d’Alger en termes de prise en charge de l’environnement et du bien-être du citoyen ».

Pour sa part, le représentant de la société « Cosider » a salué « les efforts des deux entreprises pour développer l’industrie nationale et contribuer ainsi à la concrétisation des projets nationaux en cours de réalisation ».

Le directeur général de la société « Algerian Motors Services Mercedes-Benz (AMS-MB), spécialisée dans les services vente et après-vente des véhicules d’industrie militaire de cette marque allemande, Noureddine Mesmous, a estimé que la livraison de ces camions et véhicules multifonctions était « le fruit d’efforts de l’industrie militaire, qui ont donné des résultats concrets, traduisant la stratégie de l’Etat algérien en vue de développer le tissu économique national, sous la supervision de la Direction des fabrications militaires ».

Cette opération concrétise l’effort de la société qu’il dirige visant à « fournir aux clients des produits de qualité répondant aux standards internationaux, des pièces de rechange d’origine et des services après-vente dans toutes les régions du pays », a également expliqué M. Mesmous, soulignant que pour se rapprocher davantage du client, « un réseau de distribution sera mis en place dans toutes les régions du pays ».

Dans son allocution, le Directeur Général de l’Etablissement national pour le développement de l’industrie automobile, le Colonel Mohamed Bourahla, a affirmé que « dans le cadre de la concrétisation du programme de relance économique initié par le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire (ANP), sous la direction du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, l’Etablissement a enregistré une grande activité dans le domaine de la fabrication de poids lourds et d’autobus dans le but de répondre aux besoins de l’ANP et de contribuer à la promotion de l’économie nationale. (APS)