JMC Motors Algérie lance le Forfait Vidange à 5990 DA TTC

JMC Motors Algérie annonce une deuxième offre service destinée aux propriétaires de véhicules de marque JMC roulants en Algérie, présentée sous forme d’un forfait vidange à 5990 DA TTC.

Le représentant officiel de la marque JMC en Algérie continue à offrir des solutions adaptées et complètes à sa clientèle. Aujourd’hui, la concession lance un forfait vidange inédit, venant compléter son offre de diagnostic gratuit, initiée il y a tout juste une semaine et qui demeure toujours valable.

Le forfait vidange est proposé à un prix exceptionnel de 5 990 DA TTC et qui comprend le changement d’huile de qualité supérieure de marque TOTAL, le changement du filtre à l’huile ainsi que 35 points de contrôle effectués sur le véhicule par les experts de JMC MOTORS ALGERIE.

Cette initiative témoigne de l’engagement continu de JMC Motors Algérie à offrir des services de qualité et à valeur ajoutée aux propriétaires de véhicule JMC et promet de diversifier encore plus ses offres dans l’avenir.