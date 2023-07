Kia dévoile le restylage du Sorento

Le constructeur coréen lève le voile sur le restylage de son SUV Kia Sorento, avec au menu quelques mises à jour technologiques mineures et une meilleure identité de style du constructeur.

Kia dévoile le restylage de mi-carrière de la quatrième génération de Sorento, cousin technique du Hyundai Santa Fe. Contrairement à ce dernier, le Sorento restylé adopte des améliorations esthétiques et technologiques légères.

On retrouve au programme, les faces avant et arrière, modifiées pour adopter davantage le style récent du constructeur. La face avant adopte ainsi des feux en T rappelant ceux du Kia EV9, qui encadrent une calandre majorée dépourvue du logo de la marque qui est désormais logé sur le capot. Le bouclier reçoit une partie basse redessinée avec une prise d’air plus large et soulignée par une plaque de protection argentée.

Si dans l’ensemble le profil du Sorento reste inchangé, on retrouve de nouvelles jantes, et une poupe légèrement évoluée. Les deux blocs du Sorento sont désormais reliés sur leur partie supérieure et la signature lumineuse en demi T souligne des graphismes revus. Coté technologique, les évolutions restent mineures.