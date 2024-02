La Fiat Panda change de nom et devient Pandina

L’actuelle Fiat Panda, va officiellement changer son nom le 29 février prochain pour devenir Fiat Pandina, pour laisser ce nom au nouveau modèle 100 % électrique de la marque annoncé pour le mois de juillet 2024. Hormis son nom, la Pandina adoptera également d’autres évolutions.

Fiat a lancé en 1980, son modèle entrée de gamme Panda. Un modèle dont la génération actuelle va changer de nom et bénéficier d’une mise à jour. La Panda deviendra Pandina, et tiendra son role de restylage jusqu’en 2026, ou le modèle 100 % électrique prendra la relève.

L’actuelle génération de la Panda a été lancée sur le marché fin 2011 et disponible avec uniquement la motorisation hybride de 70 ch, qui associe un trois cylindres essence 1.0 et un moteur électrique BSG. La Pandina reprendra sans surprise cette motorisation et ne devrait pas adopter de grands changements de design.

L’habitacle quant à lui devrait adopter des nouveautés, à commencer par une nouvelle instrumentation numérique en lieu et place des traditionnels compteurs à aiguille, comme on le découvre sur les premières photos fuitées. Avec la nouvelle norme de sécurité européenne, la Pandina devrait adopter de nouveaux équipements de sécurité de série notamment les aides à la conduite comme la détection d’obstacle en marche arrière, le freinage automatique d’urgence, l’aide au maintien dans la voie.