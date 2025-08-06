Algérie : 12 trains Coradia remis en service pour moderniser le transport ferroviaire

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé la remise en service de 12 trains modernes Coradia sur les 17 commandés en 2015 et livrés en 2018 par Alstom. Les 5 restants sont encore en réparation. Ces trains, conçus pour les grandes lignes, peuvent transporter 254 passagers et atteindre une vitesse de 160 km/h.

Cette initiative s’inscrit dans un vaste programme de modernisation du réseau ferroviaire algérien, incluant la construction de lignes minières stratégiques (Gara Djebilet–Béchar et Bled el Hadba–Annaba) et le projet ambitieux Alger–Tamanrasset sur plus de 2 000 km.



Le président de la république a d’ailleurs alloué 500 milliards de dinars pour l’acquisition de nouveaux trains de transport de passagers et de marchandises.